Украина

Вместе с "горняками" в Турцию не поехал вингер Евгений Коноплянка.

Донецкий Шахтер отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, на котором проведет четыре контрольных матча. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

В Турцию для подготовки команды на вторую половину сезона главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял 29 футболистов.

В список доступных игроков вернулись защитник Сергей Кривцов и вингер Манор Соломон, которые пропустили первый сбор из-за повреждений.

Также отметим, что вместе с командой в Турцию не полетел вингер Евгений Коноплянка, который продолжает искать себе новый клуб.

Свой первый матч команда Роберто Де Дзерби сыграет против карагандинского Шахтера. Игра состоистя 12 февраля. Затем будут матчи с Мариуполем, Астаной и Ригой.