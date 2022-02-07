Украина

Румынский тренер рассказал об успешной работе с молодежью киевлян.

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу прокомментировал работу с молодыми игроками и соперничество с Шахтером.

"Как я преобразил команду и игроков? Большинство из них украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Нигде не просил особенных трансферов. Даже когда был в Шахтере.

Молодые игроки в Динамо попали ко мне, когда им было 18-19 лет. Динамо в какой-то момент отказалось от игроков, которые получили международное признание, очень качественных. Это я говорю про Виду, Данило Силву, Драговича, Велозу, который сейчас капитан Вероны, Ярмоленко, Гусева, Мбокани.

Они отказались от них и пошли дальше. Они пытались покупать опытных игроков, но уступили Шахтеру в этом противостоянии. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии.

За пять лет они ничего не выиграли, международных турниров у них тоже не было. Разница с Шахтером в последнем сезоне составила 23 очка. Думаю, что имело значение доверие, которое я оказал игрокам. Им очень важна психологическая поддержка. С такой молодой командой мы подходили к каждому матчу с большой уверенностью. Сразу же последовала реакция Шахтера — они купили игроков на 50 миллионов. Они также привлекли Де Дзерби, хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне", — приводит слова Луческу GSP.ro.

Напомним, что Мирча Луческу стал лучшим тренером минувшего года в рамках украинской Премьер-лиги.