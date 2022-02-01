Украина

Амар Квакич до конца сезона будет выступать за Флоридсдорфер.

В день закрытия зимнего трансферного окна Металлист 1925 и Флоридсдорфер оформили вренду Амира Квакича — сообщил официальный сайт харьковчан.

В клубе второго дивизиона Австрии боснийский защитник будет выступать до окончания сезона-2021/22.

В осенней части сезона Квакич провел 2 матча за первую команду Металлиста 1925 и 5 — за молодежную.

В недавнем контрольном матче на сборах Металлист 1925 уступил Воеводине.