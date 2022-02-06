Украина: Первая лига

Харьковский клуб усилился бразильским форвардом.

Нападающий Давид да Ора стал игроком Металлиста, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Бразильский форвард подписал долгосрочный контракт с харьковчанами, детали которого не сообщаются. В составе "желто-синих" новичок будет выступать под 33-м номером.

Давид является воспитанником клуба Витория из Салвадора. В минувшем году 22-летний игрок провел 59 матчей в составе Витории, забив 11 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Металлист подписал сенегальца Бубакара Файе Траоре.