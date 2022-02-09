Украина

Форвард рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

Нападающий киевского Динамо Владислав Кулач поделился впечатлениями после спарринга с Динамо Тбилиси, в котором он забил единственный гол.

"Главное, что получилось забить. Думаю, по такой игре для нас важен был результат.

Мешал не столько ливень, сколько очень сильный ветер. Здесь, в Турции, ветер постоянно меняет направление. Летящий мяч может резко остановиться и изменить траекторию. Но, конечно, погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы должны показывать хорошую игру при любой погоде.

Конечно, сборы – это всегда тяжело. Особенно в последние дни сбора скорее хочешь домой, ожидаешь выходные. Но мы понимаем, что необходимо определенный период перетерпеть. Впереди еще два дня работы, расслабляться нельзя. Когда у нас будет пауза между сборами, тогда и будем отдыхать.

Игра была очень тяжелой, во вчерашнем матче тоже потратили много сил. Но, повторюсь, это сборы, а на сборах никогда не бывает легко. Поэтому немного ощущается усталость", – рассказал Кулач в комментарии официальному сайту клуба.

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