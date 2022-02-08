Украина

Клуб сыграет с представителем Боснии и Герцеговины.

Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Киевляне на своем официальном сайте сообщили о добавлении еще одного спарринга. Клуб сыграет против представителя Боснии и Герцеговины Широки Бриег.

Противостоять двухкратному чемпиону Боснии украинский клуб будет 10 февраля. Встреча пройдет арене Mardan Stadium, начало – в 10:00 по киевскому времени.

Отмечается, что этот товарищеский матч станет последним для клуба на сборах, после чего футболисты, тренерский штаб и персонал отправятся в Украину.

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