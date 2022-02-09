Украина

Наставник Вереса высказался о поражении от Металлиста на Winter Cup 2022.

Металлист обыграл Верес со счетом 2:1 в контрольном матче в рамках Winter Cup 2022.

Главный тренер ровненского клуба Юрий Вирт поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Действительно, самое плохое для нас — это результат. Мы откладываем его в сторону. Автогол Солдата — это случайность, которая происходит раз в сто лет. Во втором голе мы ошиблись сами. Я поблагодарил игроков после матча, они молодцы.

Мы играли против очень квалифицированной команды и выполнили план на игру. Мои футболисты не дали разыграться сопернику в центре поля и создать много моментов. Когда уже мы проигрывали, то бросили силы вперёд, и соперник имел возможности забить еще. Нас подвела еще и реализация", — заявил Вирт в эфире ТК Футбол 1.

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