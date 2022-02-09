Соперники киевлян пока неизвестны.
Фото: ФК Динамо Киев
09 февраля 2022, 15:54
Динамо после контрольного матча с Широки Бриег из Боснии и Герцеговины вернется в Киев 10 февраля, где проведет несколько дней, а уже 13 февраля отправится на третий тренировочный сбор в Турцию.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", на следующем сборе, который пройдет в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ, у команды запланировано пять товарищеских матчей.
Соперники Динамо пока известны, и в программе возможны некоторые изменения.
Третий тренировочный сбор столичного клуба в Турции продлится до 22 февраля.