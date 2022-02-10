Футболист постепенно начинает тренировки.
Сергей Кривцов, ФК Шахтер
10 февраля 2022, 16:23
Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
"Я уже тренируюсь, но пока что не в общей группе. Сейчас в основном выполняю упражнения на восстановление мышц, которые атрофировались, после того как я надел гипс и не мог ступать на ногу.
Хожу в специальном сапоге и немного нагружаю стопу. Думаю, через недельку перейдем к упражнениям в бассейне, а затем придется заново учиться ходить.
Были упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы, разработки атрофированных мышц и стопы. Нога полтора месяца находилась в гипсе, и теперь нужно восстанавливать взаимодействие между связками и мышцами".
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"Сейчас прохожу электростимуляцию – процесс сокращения мышцы током. Это дает прилив крови, чтобы мышца быстрее восстанавливалась и росла в объеме. Подобную процедуру полезно делать и на здоровой ноге – небольшая помощь моему организму.
После снятия гипса уже можно тренировать все тело: пресс, спину и плечевой пояс. У меня с физиотерапевтом по две тренировки в день. Утренняя идет три часа, и там время уделяется процедурам, а вечернее занятие – полноценное в зале.
Я всегда говорил, что травмированные работают больше, занимаются дольше, и это намного скучнее, чем с мячом. Но в футболе без травм – нереально, буду стараться восстановиться как можно быстрее", — резюмировал Кривцов.
Напомним, что медики Шахтера перед сборами обнаружили у Кривцова перелом малоберцовой кости.