Украина

Футболист постепенно начинает тренировки.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

"Я уже тренируюсь, но пока что не в общей группе. Сейчас в основном выполняю упражнения на восстановление мышц, которые атрофировались, после того как я надел гипс и не мог ступать на ногу.

Хожу в специальном сапоге и немного нагружаю стопу. Думаю, через недельку перейдем к упражнениям в бассейне, а затем придется заново учиться ходить.

Были упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы, разработки атрофированных мышц и стопы. Нога полтора месяца находилась в гипсе, и теперь нужно восстанавливать взаимодействие между связками и мышцами".

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"Сейчас прохожу электростимуляцию – процесс сокращения мышцы током. Это дает прилив крови, чтобы мышца быстрее восстанавливалась и росла в объеме. Подобную процедуру полезно делать и на здоровой ноге – небольшая помощь моему организму.

После снятия гипса уже можно тренировать все тело: пресс, спину и плечевой пояс. У меня с физиотерапевтом по две тренировки в день. Утренняя идет три часа, и там время уделяется процедурам, а вечернее занятие – полноценное в зале.

Я всегда говорил, что травмированные работают больше, занимаются дольше, и это намного скучнее, чем с мячом. Но в футболе без травм – нереально, буду стараться восстановиться как можно быстрее", — резюмировал Кривцов.

Напомним, что медики Шахтера перед сборами обнаружили у Кривцова перелом малоберцовой кости.