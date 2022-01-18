Украина

У защитника "горняков" и сборной Украины перелом малоберцовой кости.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов не сможет помочь своей команде как минимум до марта этого года. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, у 30-летнего украинца перелом малоберцовой кости, из-за которого он пропустит всю подготовку команды Роберто Де Дзерби перед второй половиной сезона.

В нынешнем сезоне Кривцов провел 13 поединков, в которых отдал две результативные передачи.

Также отмечается, что вингер "горняков" Манор Соломон пропустит первый сбор из-за повреждения голени, но должен присоединиться к команде на втором сборе.

Ранее ассистент главного тренера Шахтера Давиде Поссацини прокомментировал ситуацию с полузащитником Евгением Коноплянкой.