Украина

Защитник ждет возможности проявить себя в составе полтавчан.

Полузащитник полтавской Ворсклы Андрейй Бацула надеется, что сможет закрепиться в составе команды.

"Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву. Это была моя цель. На душе было чувство некой недосказанности, так как когда-то в молодом возрасте я не смог закрепиться в Ворскле. Тогда при Павлове был очень хороший подбор футболистов, которым я уступал по уровню. Теперь времена поменялись. Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за первую команду, — сказал Бацула телеканалам Футбол 1/2/3.

Бацула был числился в составе Ворсклы с 2009 года по 2014. Ранее он выступал в УПЛ за Зирку и Александрию.

Напомним, что Андрей Бацула пропустил первый сбор Ворсклы из-за курьезной травмы.