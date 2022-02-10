Украина

Геко Зайков — о национальной команде и чемпионате Украины.

Новичок Ворсклы Геко Зайков высказал свое мнение о сборной Украины и нашем внутреннем первенстве.

"Я выбрал УПЛ, так как здесь много хороших команд и высокая конкуренция. Нынешняя игровая модель Ворсклы не будет для меня новой. И в Бельгии, и своей национальной сборной Серверной Македонии я уже играл с тремя центральными защитниками. Среди этой тройки я играл на всех позициях. Против соперников предпочитаю использовать персональную опеку.

За свою сборную я играю с 2016 года, провел 16 матчей. Помню противостояние со сборной Украины. Это топ-команда, которой мы смогли создать проблемы", — приводит слова Зайкова телеканал Футбол 1/2/3.

В нынешнем сезоне Геко Зайков провел девять матчей в чемпионате Болгарии, в которых забил один гол. Также он провел 15 матчей в составе сборной Северной Македонии.