Украина

Команда Юрия Максимова продолжает подготовку ко второй половине сезона.

В первом контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции полтавская Ворскла минимально уступила польскому клубу — Лодзь со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 29 минуте, когда после заброса в штрафную полтавчан, защитник Ворсклы неудачно выбил мяч на ногу игроку польского клуба, который тут же пробил по воротам.

Отметим, что Лодзь занимает десятое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Польши.

Ворскла — Лодзь (Польша) 0:1

Гол: ?, 29.

Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Бацула, Изотов, Яворский, Хрипчук, Пешич, Амилькар (Крупский 56) Ващук (игрок на просмотре, 68), игрок на просмотре (Нестеренко, 56), В. Тилль, Кравчук.

Ворскла (2 тайм): Ризнык, Тамм, Чеснаков, Зайков, Пердута, Якубу, Кане, Челядин, О. Тилль, Пуцлин, Ранжел.