Богдан Ващук составит компанию Йонасу Тамму в Полтаве.
Богдан Ващук (справа), фото ФК Ворскла
08 февраля 2022, 10:55
Атакующий полузащитник Богдан Ващук на правах аренды будет выступать за Ворсклу до конца сезона-2021/22 — сообщил официальный сайт полтавского клуба.
Также Ворскла получит право на первоочередной выкуп Богдана по окончании срока аренды.
26-летний Ващук выступал за сборные Эстонии от U-15 до национальной, в составе которой провел 7 матчей.
На юношеском уровне Богдан выступал в составе английских Рединга и Фарнборо, а на взрослом — за Левски, Ригу и Левадию. Чемпион и обладатель Кубка Эстонии и Латвии.
Ранее Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии.