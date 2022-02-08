Украина

Богдан Ващук составит компанию Йонасу Тамму в Полтаве.

Атакующий полузащитник Богдан Ващук на правах аренды будет выступать за Ворсклу до конца сезона-2021/22 — сообщил официальный сайт полтавского клуба.

Также Ворскла получит право на первоочередной выкуп Богдана по окончании срока аренды.

26-летний Ващук выступал за сборные Эстонии от U-15 до национальной, в составе которой провел 7 матчей.

На юношеском уровне Богдан выступал в составе английских Рединга и Фарнборо, а на взрослом — за Левски, Ригу и Левадию. Чемпион и обладатель Кубка Эстонии и Латвии.

Ранее Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии.