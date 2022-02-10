Украина

Форвард киевлян вскоре может вернуться в обойму Мирчи Луческу.

Полузащитник Динамо Киев Александр Караваев рассказал о процессе восстановления Артема Беседина.

"Видно, что ему было очень тяжело. Когда у него была первая травма, после нее он провел прекрасные полгода, потом поехал на Евро-2020, и снова травма.

Конечно, очень тяжело было на такое смотреть. Но в глазах Беседина видно его стремление и желание восстанавливаться. Он очень хочет вернуться, уже постепенно начал играть на тренировках.

Он выходил в спарринге и говорит: "Я получил такое удовольствие за эти 15 минут, потому что наконец-то вышел на поле сыграть". Ты видишь эту настоящую радость, когда игрок выходит и проводит эти минуты на поле", — сказал Караваев Youtube-каналу Первой лиги Украины.

Напомним, что Артем Беседин принял участие в матче Динамо с Чукаричками (3:2) на тренировочном сборе в Испании.