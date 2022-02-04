Украина

Украинец поделился своими мыслями о тренировочных сборах киевлян.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал тренировочный процесс команды Мирчи Луческу после того, как был вынужден пропустить первый сбор в Испании из-за перенесенного коронавируса.

"Чувствую себя очень хорошо, поскольку я не прекращал тренироваться и в Киеве: когда получил отрицательный тест, у меня оставалась неделя до второго сбора, и я каждый день ездил на нашу базу и тренировался – занимался в зале и бегал на поле. Да, первая игра была тяжелой для меня, пока я втягивался, но уже во время второй я чувствовал себя лучше. С каждым днем ​​я чувствовал, что набираю.

Мне все равно на какой позиции играть, главное, чтобы это приносило результат. Если Мистер видит меня на конкретных позициях, я этому только рад, потому что таким образом всегда поддерживаю игровой тонус, и в любой момент могу выйти на поле и сыграть на своем уровне.

Когда я смотрю на игру молодых игроков, помню, что я тоже часто нервничал, и мне помогали опытные игроки. Сейчас я чувствую, что у меня есть такой опыт, и в некоторых моментах играю по-другому, стараюсь подсказывать молодым игрокам.

Игра Витиньо? Он действительно молодец, потому что он хочет понимать наш язык, внимательно слушает и выполняет все, что ему говорят. Он молод, но у него очень большой потенциал. Если он так же будет продолжать и дальше, все у него будет на топ-уровне. Он большой молодец. Техника при нем. И я ему говорю, и тренеры, чтобы он чаще шел в обводку. В каждом матче на нем собирается по 7-8 фолов, потому что у него это от природы, и он должен этим пользоваться.

Нагрузки на сборах существенные, но мы их выдерживаем. Большое количество спаррингов — это большой плюс. По-моему, лучше играть много матчей, чем постоянно тренироваться", — приводит слова Караваева пресс-служба "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Динамо проведет спарринг с черногорским Рударом.