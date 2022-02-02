Украина

Форвард принял участие в спарринге киевского клуба.

Нападающий Артем Беседин принял участие в матче Динамо с Чукаричками (3:2) на тренировочном сборе в Испании.

Форвард полностью восстановился после проблем со здоровьем и вышел на поле на 83-й минуте поединка.

Беседин получил серьезную травму в матче со Швецией (2:1) на Евро-2020 в июне 2021 года и с тех пор не выходил на поле. Восстановление украинского форварда заняло около семи месяцев.

Ранее сообщалось, что Динамо отправилось на второй сбор без Руслана Нещерета и Александра Андриевского.