Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием "горняков".

В субботу, 12 февраля, донецкий Шахтер проведет первый поединок на втором тренировочном сборе в Турции.

Соперником "горняков" в этом контрольном матче станет казахстанский клуб Шахтер Караганда.

Встреча команд состоится в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.



Ранее сообщалось, что вчерашнюю тренировку Шахтера пропустили Марлон, Алан Патрик, Соломон и Кривцов.