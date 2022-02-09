Украина

Бразилец подпишет контракт сроком на 3,5 года.

Полузащитник Морейренсе Фелипе Пирес в ближайшее время станет игроком Днепра-1. Об этом сообщает Ojogo.

По информации источника, 26-летний бразилец подпишет соглашение, которое будет рассчитано на 3,5 года. Также в контракт будет включения опция продления договора на один год.

Также отмечается, что трансфер футболиста обойдется украинскому клубу в 1-1,5 млн евро.

Уже сегодня Пирес должен прибыть в Турцию, где сейчас Днепр-1 проводит учебно-тренировочный сбор.

В нынешнем сезоне Пирес провел 23 матча, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Игор Йовичевич взял 25 футболистов на второй сбор Днепра-1.