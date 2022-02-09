Арендное соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца года.
Габриэль Бусанелло, ФК Шапекоэнсе
09 февраля 2022, 22:30
Левый защитник Шапекоэнсе Габриэль Бусанелло подписал контракт с Днепром-1, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Арендное соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года. Также в контракт включена опция выкупа футболиста.
В прошлом сезоне Бусанелло провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 согласовал контракт с Пиресом.