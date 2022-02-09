Украина

Арендное соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца года.

Левый защитник Шапекоэнсе Габриэль Бусанелло подписал контракт с Днепром-1, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Арендное соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года. Также в контракт включена опция выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Бусанелло провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 согласовал контракт с Пиресом.