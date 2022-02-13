Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

В воскресенье, 13 февраля, киевское Динамо проведет первый контрольный поединок на третьем тренировочном сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" в этом матче станет клуб сербская Инджия, которая на данный момент является лидером Первой лиги своей страны.

Встреча команд на поле Mardan Sports Complex начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.

Ранее сообщалось, что Динамо запланировало пять спаррингов на третьем зимнем сборе.