Украина

Функционер донецкого клуба прокомментировал продление контрактов игроков.

В процессе подготовки к возобновлению сезона украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер также успел успешно провести важные переговоры о продлении контрактов со своими перспективными полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Предложение "оранжево-черных" пролонгировать отношения с футболистами до 2026 года указывает на то, что клуб делает большой акцент на них в перспективе своего развития, о чем также упомянул генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Сегодня клуб продлил до 2026 года контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым. Оба игрока в недавнем прошлом — выпускники нашей Академии. Оба уже успели проявить себя в первой команде и зарекомендовать себя как футболисты самого высокого уровня.

При этом, важно отметить, что Михаил и Георгий молодые игроки — и у них ещё огромный потенциал роста.

Уверен, их талант, целеустремлённость, желание — позволят нам достичь самых высоких результатов. Удачи, парни!", — поделился впечатлениями от подписания контрактов функционер донецкого клуба.

Напомним, что свой комментарий относительно данного события ранее оставил и директор по футболу Шахтера Дарио Срна.