Украина

Хавбек киевлян получил мышечное повреждение.

Полузащитник Владимир Шепелев не сможет принять участие в заключительном тренировочном сборе Динамо из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Шепелев получил повреждение икроножной мышцы на предыдущем сборе и не отправился с командой. Центральный хавбек будет проходить восстановление на клубной базе в Киеве.

В лазарете "бело-синих" также находятся полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко, которые заболели коронавирусом.

Напомним, сегодня утром Динамо отправилось в Турцию на третий сбор, который продлится до 22 февраля.