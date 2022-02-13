Хавбек киевлян получил мышечное повреждение.
Владимир Шепелев, ФК Динамо
13 февраля 2022, 17:24
Полузащитник Владимир Шепелев не сможет принять участие в заключительном тренировочном сборе Динамо из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Шепелев получил повреждение икроножной мышцы на предыдущем сборе и не отправился с командой. Центральный хавбек будет проходить восстановление на клубной базе в Киеве.
В лазарете "бело-синих" также находятся полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко, которые заболели коронавирусом.
Напомним, сегодня утром Динамо отправилось в Турцию на третий сбор, который продлится до 22 февраля.