Украина

Контрольная игра состоится во вторник — 15 февраля.

Киевское Динамо проведет контрольный матч против казахстанского Кайрата на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Товарищеский матч с трехкратным чемпионом Казахстана, который станет вторым для киевлян на третьем сборе, состоится во вторник, 15 февраля, в 16:00 по киевскому времени.

Традиционно прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале Динамо и Динамо TV.

Также отметим, что сегодня подопечные Мирчи Луческу проведут спарринг против сербской Инджии. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна видео-трансляция матча.