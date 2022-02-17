Украина

Уругваец высказался о возможном полномасштабном военном вторжении Российской Федерации на территорию Украины.

Атакующий полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена прокомментировал информацию о возможном полномасштабном военном вторжении со стороны Российской Федерации в Украину.

По информации различных зарубежных СМИ, Россия сосредоточила у границ нашей страны более 100 тысяч военнослужащих, а вчера, 16 февраля, произошла кибератака на государственные сайты и украинскую банковскую систему.

"Ситуация отличается от тех, что я переживал ранее. Для меня это первый подобный опыт. Очевидно, чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить через нечто подобное. Стараюсь получать настолько много информации, насколько возможно, потому что я там живу со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место – сейчас они в Уругвае, но у них есть билеты в Украину на 22 февраля. В эти дни мы с родными и клубом решим, как лучше действовать в дальнейшем. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день.

Полномасштабная война в Украине? Если что-то подобное случится, то я уеду и не вернусь. Моя безопасность и моей семьи превыше всего. У меня есть действующий контракт с Динамо, но также есть и первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Я не буду сомневаться в своих действиях. В прошлом подобное произошло с Папу Гомесом – в 2014 году он позвонил Металлисту из аэропорта и сказал, что уезжает. Это нормальная человеческая реакция. Если бы вдруг это случилось с моей страной, то я бы действовал по-другому, но в данной ситуации я являюсь иностранцем.

Я – уругваец и не имею никакого отношения к существующим проблемам между Украиной и Россией, я не чувствую никакой ненависти. Сейчас я здесь, я в долгу перед Динамо и должен следовать тем указаниям, которые последуют от клуба. Но есть вещи, которые важнее любого трудового договора, как моя безопасность и моей семьи", — приводит слова Де Пены ESPN со ссылкой на Radio Sport 890.

Напомним, ранее, несмотря на нестабильную политическую ситуацию в Украине, президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявили, что возобновление украинской Премьер-лиги после зимней паузы должно состояться в запланированные сроки (25 февраля).