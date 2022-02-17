Украина

Хавбек присоединился к команде в Турции.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко выздоровел от коронавируса и присоединился к команде.

Хавбек не принимал участия в матче против Валмиеры, однако присутствовал на поединке. Уже с завтрашнего дня Шапаренко возобновит занятия с коллективом.

Напомним, Шапаренко и Вивчаренко изначально не полетели с Динамо в Турцию из-за положительного теста на коронавирус. После девятидневного карантина футболист сдал отрицательный тест и вернулся в строй.

Отметим, что в последнем товарищеском матче киевляне без проблем обыграли Валмиеру (2:0).