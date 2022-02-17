Кипер рассказал о подготовке команды ко второй половине чемпионата.
Денис Бойко, ФК ДИнамо
17 февраля 2022, 23:05
Вратарь киевского Динамо Денис Бойко рассказал о целях клуба и атмосфере на сборе в Турции.
"Мы — команда, которая всегда играет на чемпионство. Мы хорошо проводим время. Всегда готовимся играть в Лиге чемпионов. А в УПЛ мы стремимся быть чемпионами.
В Турции очень хорошие условия. Мы соревнуемся с хорошими соперниками. Особенно на третьем сборе погода очень хорошая.
Надеюсь, мы хорошо пройдем сборы, закончим вторую половину УПЛ на первом месте в таблице", — сказал Бойко в интервью DHA.
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