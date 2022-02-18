Представитель Первой лиги оказался сильнее команды УПЛ.
Фото ФК Металлист 1925
18 февраля 2022, 12:46
В первом контрольном матче пятницы, 18 февраля, Металлист 1925 встречался с Оболонью.
Минимальную победу одержала команда Первой лиги.
В 16:30 Металлист 1925 проведет второй спарринг пятницы против львовского Руха.
Металлист 1925 — Оболонь 0:1
Гол: Черний, 77.
Металлист 1925: Сидоренко — Капинус, Кверквелия (Батюшин, 84), Ченбай, И.Коваленко, Потимков, Русин, Крыськив, Эмере, Фабиньо, Островский.