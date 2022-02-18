В первом контрольном матче пятницы, 18 февраля, Металлист 1925 встречался с Оболонью.

Минимальную победу одержала команда Первой лиги.

В 16:30 Металлист 1925 проведет второй спарринг пятницы против львовского Руха.

Металлист 1925 — Оболонь 0:1

Гол: Черний, 77.

Металлист 1925: Сидоренко — Капинус, Кверквелия (Батюшин, 84), Ченбай, И.Коваленко, Потимков, Русин, Крыськив, Эмере, Фабиньо, Островский.