Украина

Защитник "красных дьяволов" может сменить клубную прописку.

Рома продолжает работу на трансферном рынке в поисках усиления состава уже ближайшим летом.

Как сообщает издание Il Romanista, главный тренер римлян Жозе Моуриньо лично заинтересован в подписании Эрика Байи.

В текущем сезоне центральный защитник Манчестер Юнайтед провел семь поединков, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что будущее Эрика Байи определится в ближайшее время — Милан ведет переговоры с "красными дьяволами".