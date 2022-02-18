Защитник "красных дьяволов" может сменить клубную прописку.
Эрик Байи, getty images
18 февраля 2022, 19:59
Рома продолжает работу на трансферном рынке в поисках усиления состава уже ближайшим летом.
Как сообщает издание Il Romanista, главный тренер римлян Жозе Моуриньо лично заинтересован в подписании Эрика Байи.
В текущем сезоне центральный защитник Манчестер Юнайтед провел семь поединков, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что будущее Эрика Байи определится в ближайшее время — Милан ведет переговоры с "красными дьяволами".