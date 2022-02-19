Украина

Форвард ужгородцев поделился планами на ближайшее будущее.

Нападающий ужгородского Миная высказался о турнирном положении своей команды, которая расположилась на предпоследнем месте в Украинской Премьер-Лиге перед стартом второй половины сезона.

Кроме того, форвард рассказал о своих планах на случай, если Минаю не удастся сохранить прописку в УПЛ.

"Я еще не наигрался в футбол, я люблю спорт. Хоккей, бокс.. Я не могу без спорта. Если у тебя есть страх получения травмы — завершай карьеру. Только слабый уходит, если что-то не получается. Я обещал — Минай останется в УПЛ. Если нет — я сразу завершаю карьеру.

Сейчас мяч не идет в ворота, но когда-то это случится. Мы Динамо возили так, как с ними Шахтер не играл!

Я стараюсь сейчас сделать все так, чтобы атмосфера была такая, как у нас когда-то в Днепре. Мы собираемся семьями, общаемся.

Если бы тогда не уехал в Турцию, а остался в Украине — я бы уже давно побил этот рекорд. Когда я уезжал — тогда УПЛ была выше нынешнего чемпионата на 2-3 головы. К тому же, сейчас я далеко не в той форме, недели несколько лет назад", — сказал Селезнев Youtube-каналу Миная.

Отметим, что ранее форвард высказался о своих кондициях на зимнем сборе команды.