Украина

Коуч ровненцев рассказал о подготовке команды.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт рассказал о завершении тренировочного сбора и заключительном этапе подготовки ко встрече с Ворсклой.

"Возвращаемся в Украину. Завтра вся команда получит один выходной. А в понедельник мы начинаем недельный цикл целенаправленной подготовки к игре в Полтаве. Будем готовиться к этой игре во Львове. В течение пяти дней будем тренироваться там на поле с искусственным покрытием. В пятницу поездом из Львова отправимся в Полтаву.

Прекрасно понимаем, что в это время года в Ровно нам негде тренироваться. Поэтому я принял такое решение – готовиться там, где есть соответствующие условия. Пока это Львов. Этот недельный цикл проведем именно там.

Если погода улучшится, будут готовы к тренировкам поля – сможем тренироваться в Киеве. Если нет – сейчас рассматриваем возможность подготовки к выездному поединку против Миная в Ужгороде. То же касается и ближайшего домашнего матча – против Десны", – рассказал Вирт в интервью официальному сайту клуба.

Матч Ворскла – Верес в 19-м туре УПЛ состоится в Полтаве в воскресенье, 27 февраля.