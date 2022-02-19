Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Шахтер в рамках товарищеского поединка на сборах в Турции играл против Риги — команды так и не смогли отметиться забитыми голами.

Роберто Де Дзерби дал возможность проявить себя молодым футболистам — Конопле, Бондарю, Фарине, Булезе, Погорелому и другим.

Обзор матча:

Шахтер – Рига 0:0

Шахтер: Трубин (Пятов, 31) – Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза – Бондаренко, Судаков – Нерес, Педриньо, Соломон – Погорелый (Додо, 31).