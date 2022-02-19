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Шахтер - Рига, фото Шахтер
19 февраля 2022, 18:25
Шахтер в рамках товарищеского поединка на сборах в Турции играл против Риги — команды так и не смогли отметиться забитыми голами.
Роберто Де Дзерби дал возможность проявить себя молодым футболистам — Конопле, Бондарю, Фарине, Булезе, Погорелому и другим.
Обзор матча:
Шахтер – Рига 0:0
Шахтер: Трубин (Пятов, 31) – Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза – Бондаренко, Судаков – Нерес, Педриньо, Соломон – Погорелый (Додо, 31).