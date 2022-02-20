Украина

Нападающий Динамо рассказал о процессе восстановления после серьезной травмы.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал о своей форме, над чем работает сейчас и как справлялся с травмой психологически.

"Мне еще предстоит очень много работы, потому что я много пропустил. Но думаю, что через игры и тренировки я должен набрать форму как можно быстрее.

Здесь не угадаешь, сколько уйдет на восстановление, как Бог даст. Врачи говорят, что для такой травмы семь месяцев – это более-менее быстро. Хорошо, что тренируюсь, и меня, можно сказать, почти ничего не беспокоит. Хотя чуть-чуть чувствую дискомфорт, конечно, не без этого.

Честно говоря, я далеко от оптимальной. Я много тренируюсь и в этом плане расстроен, что не чувствую ни сетку, ни ворота, ни мяч. В этом плане трудновато. Но я понимаю, что я много пропустил, и теперь мне нужно все наверстывать: больше работать с мячом, больше завершать, делать то, что мне понадобится в игре.

Ощущаю ли я себя героем Евро? Да бросьте, героем я был от силы неделю, потом все и забыли, что такое было. Это лично у меня осталось в памяти, а все уже забыли. В футболе бывают травмы, бывают победы и поражения. Хорошо, что выиграли в том матче – это все, что я могу сказать.

Мистер меня поддерживает. И он понимает, что я работаю под нагрузкой. Если это необходимо для восстановления, мне предоставляют выходной. Начало сбора пропустил из-за простуды. Слава Богу, все нормально. Нужно набирать форму, тренироваться, работать, не поднимая головы.

Над чем нужно работать? В первую очередь, над тем, что необходимо форварду – завершение атак, последний удар, чувство мяча, чувство ворот. Важно забивать голы. И, конечно, получать побольше игровой практики", — приводит слова Беседина официальный сайт киевлян.

Напомним, что ранее Артем Беседин впервые за длительный период сыграл за Динамо Киев.