Украина

Дубинчак, Андриевский и Вербич занимались индивидуально после ушибов.

Два нападающих Динамо Артем Беседин и Витиньо простудились во время учебно-тренировочного сбора "бело-синих" в Испании. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Тесты обоих футболистов на коронавирус показали негативные результаты.

Помимо них Владислав Дубинчак, Александр Андриевский и Беньямин Вербич занимались по индивидуальной программе из-за ранее полученных ушибов.

Напомним, вчера команда Мирчи Луческу провела товарищеский матч, в котором разгромила Расинг Унион из Люксембурга (4:0).

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