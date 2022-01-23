Дубинчак, Андриевский и Вербич занимались индивидуально после ушибов.
ФК Динамо Киев
23 января 2022, 19:39
Два нападающих Динамо Артем Беседин и Витиньо простудились во время учебно-тренировочного сбора "бело-синих" в Испании. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Тесты обоих футболистов на коронавирус показали негативные результаты.
Помимо них Владислав Дубинчак, Александр Андриевский и Беньямин Вербич занимались по индивидуальной программе из-за ранее полученных ушибов.
Напомним, вчера команда Мирчи Луческу провела товарищеский матч, в котором разгромила Расинг Унион из Люксембурга (4:0).
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