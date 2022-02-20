Украина

Центрбек прокомментировал выступления "горняков".

Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился своим мнением о работе команды на тренировочном сборе после спарринга с Ригой (0:0).

"Результат в товарищеских матчах тоже важен, так как он дает нам уверенность и хорошее настроение перед стартом второй части чемпионата Украины. Хорошо, что с Ригой мы не пропустили.

Ранее у нас были матчи, в которых мы допускали ошибки и пропускали нелепые мячи. Я считаю, что сегодня мы сыграли надежно и ничего не дали создать сопернику", – рассказал Бондарь в комментарии телеканалу Футбол.

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