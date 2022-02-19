Украина

Бразилец подвел итоги тренировочного сбора для команды.

Защитник Шахтер Додо прокомментировал результат матча с Ригой (0:0) и поделился своим мнением о состоянии команды после завершения сбора.

Мы всегда хотим победить, вне зависимости от матча и соперника. Сегодня время получили многие ребята, которые играют не так часто: Булеза, Погорелый, Фарина… Если говорить в целом, хороший матч для всех, а теперь возвращаемся и настраиваемся на чемпионат.

С новичками взаимодействовали совершенно спокойно. Я думаю, они еще больше усиливают нашу команду. Важно передать им полное спокойствие и уверенность, чтобы они на поле чувствовали себя комфортно, и это позволяет Шахтеру показывать себя хорошо.

Самый сложный спарринг? Думаю, с Црвеной Звездой. Нам тогда удалось победить со счетом 3:2, но было непросто.

Ужк хочется вернуться, немного отдохнуть и сконцентрироваться на том, чтобы с понедельника готовиться к матчу с Металлистом 1925 и четвертьфиналу Кубка.

Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем Динамо, на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.

Чувствуем себя довольными, потому что вернемся и начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая", – приводит слова Додо официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча между Шахтером и Ригой.