Украина

Страж ворот киевлян рассказал о подготовке к УПЛ.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал готовность вратарей и всей команды к возобновлению УПЛ.

"Три сбора – это непривычно, ведь обычно зимой мы проводили по два. Немного поменялся режим подготовки, она заняла больше времени. Обидно, что мы не вышли в весеннюю часть еврокубков, поэтому сборы получились длиннее.

Но ничего страшного, хорошо, что между сборами была возможность 2-3 дня отдохнуть. Кто хотел, мог полететь домой или увидеться с семьями в Турции. В целом, мы проделали хорошую работу, готовимся здесь уже не первый год, условия были отличными, так что все хорошо".

"Акцент делается на игре в обороне, мы отрабатываем различные схемы. Мне сложно сказать, полностью ли готовы футболисты на данный момент, наверное, это вопрос к тренерам – только они могут сказать, в каком функциональном состоянии пребывают игроки. Могу сказать только за себя и коллег-вратарей – мы на сегодня готовы ко второй части сезона.

Мы поддерживаем Артема Беседина. Он большой молодец, после такой тяжелой травмы восстановился за короткий срок. Мы все его поддерживаем, желаем успеха, как можно скорее набрать свою оптимальную форму и выйти на прежний уровень, чтобы помогать ребятам на футбольном поле", — сказал Бойко.

Первым соперником киевлян во втором круге УПЛ станет Ингулец. Матч Динамо Киев — Ингулец состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени

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