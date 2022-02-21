Украина

Украинец стал главным голеадором команды.

Киевское Динамо матчем против РФШ завершило третьи учебно-тренировочные сборы в Турции.

Подводя итоги, можно выделить полузащитника киевлян Николая Шапаренко. Хавбек стал лучшим бомбардиром клуба, отметившись шестью голами.

По 5 голов в свой актив записали Виталий Буяльский и Витиньо. Четырежды воорота соперников поражали Виктор Цыганков и Владислав Кулач.

У Владислава Ваната три забитых мяча. Дважды отмечались Карлос де Пена, Беньямин Вербич и Денис Гармаш. По одному голу забили Владимир Бражко, Илья Шкурин, Александр Сирота и Александр Андриевский.

Первым соперником киевлян во втором круге УПЛ станет Ингулец. Матч Динамо Киев — Ингулец состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени