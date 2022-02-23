Украина

Ограничения коснутся отдельных аспектов активности жителей нашей страны.

В связи с ухудшением политической обстановки на территории Украины, вызванным агрессией и нарушением суверенитета Украины со стороны Российской Федерации, правительство нашей страны провело заседание Совета национальной безопасности Украины.

По итогам консультаций, было принято решение объявить на всей территории страны, кроме территорий Донецкой и Луганской областей, правовой режим чрезвычайного положения.

"На всей территории Украины, кроме территорий Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение.

В зависимости от территории и целесообразности проведения тех или иных мероприятий, которые предусмотрены действующим законодательством "О правовом режиме чрезвычайного положения", областные комиссии, в состав которых будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", — заявил спикер СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге.

Отметим, что на указанных выше территориях Донецкой и Луганской областей уже действует соответствующий правовой режим с 2014 года.

Особенности ограничительных мер в сложившейся обстановке будет определять Указ президента Украины о введении чрезвычайного положения, который должен быть опубликован после обращения представителей СНБО к Верховной Раде Украины.

Однако, уже сейчас можно утверждать, что одним из пунктов может стать запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается в судебном порядке (р. IV, ст. 16, п. 4, Закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения").

Соответственно, ставится под сомнение возможность проведения матчей второй части сезона украинской Премьер-лиги в установленные сроки, первый из которых Минай — Заря, запланирован на 25 февраля, начало в 14:00.

Режим чрезвычайного положения вводится сроком на 30 дней, и в последствии может быть продлен Указом президента Украины на дополнительных 30 дней, но не более 60 дней в общем.