Россия

Результаты огласят по завершению мероприятия.

Ситуация в Украине после утреннего акта агрессии со стороны российской федерации остается напряженной.

Мировое сообщество продолжает держать руку на пульсе событий, а от руководящего европейского футбольного органа, УЕФА, наконец-то пришла хоть какая-то реакция на произошедшее.

"Следя за развитием ситуации между россией и Украиной, президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на 10:00 по центральноевропейскому времени в пятницу, 25 февраля, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения.

Дальнейшее общение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА", — гласит официальное обращение чиновников.

Отметим, что, согласно информации британской прессы, одним из вопросов, которые будут подниматься на собрании, может стать дисквалификация команд из россии из всех турниров под эгидой УЕФА.