Результаты огласят по завершению мероприятия.
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24 февраля 2022, 13:28
Ситуация в Украине после утреннего акта агрессии со стороны российской федерации остается напряженной.
Мировое сообщество продолжает держать руку на пульсе событий, а от руководящего европейского футбольного органа, УЕФА, наконец-то пришла хоть какая-то реакция на произошедшее.
"Следя за развитием ситуации между россией и Украиной, президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на 10:00 по центральноевропейскому времени в пятницу, 25 февраля, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения.
Дальнейшее общение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА", — гласит официальное обращение чиновников.
Отметим, что, согласно информации британской прессы, одним из вопросов, которые будут подниматься на собрании, может стать дисквалификация команд из россии из всех турниров под эгидой УЕФА.