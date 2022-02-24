Украина

Форвард розповів про своє перебування в готелі.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про свої плани після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Форвард збірної України та інші легіонери Шахтаря і Динамо зібралися у готелі, звідки вони намагаються вийти на зв’язок з владою Бразилії і покинути Україну.

"Ситуація на межі відчаю. Прошу, щоб це відео дійшло до влади. Кордони закриті, банки, палива немає, буде нехватка їжі, грошей немає.

Ми зібралися в очікуванні плану, щоб покинути Україну", – проводить слова Мораєса журналіст Артур Кезада.

Нагадаємо, раніше УПЛ повідомила про призупинення чемпіонату України у зв’язку із введенням воєнного стану.