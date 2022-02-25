Украина

Форвард зіткнувся з проблемами через свій український паспорт.

Нападник Шахтаря і збірної України Жуніор Мораєс не має права покидати територію України після введення воєнного стану.

Форвард разом з іншими легіонерами Шахтаря і Динамо зібрався в одному з київських готелів, звідки намагався вийти на зв'язок з владою Бразилії і покинути Україну. Але як повідомляє журналіст Танкреді Малмері, футболіст з українським паспортом не має права покидати територію країни.

Нагадаємо, після запровадження воєнного стану закон забороняє покидати територію України чоловікам у віці від 18 до 60 років.

Раніше головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі заявляв, що продовжує залишатись в Україні.

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