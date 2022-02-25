Форвард зіткнувся з проблемами через свій український паспорт.
Жуніор Мораєс, ФК Шахтар
25 февраля 2022, 17:29
Нападник Шахтаря і збірної України Жуніор Мораєс не має права покидати територію України після введення воєнного стану.
Форвард разом з іншими легіонерами Шахтаря і Динамо зібрався в одному з київських готелів, звідки намагався вийти на зв'язок з владою Бразилії і покинути Україну. Але як повідомляє журналіст Танкреді Малмері, футболіст з українським паспортом не має права покидати територію країни.
Нагадаємо, після запровадження воєнного стану закон забороняє покидати територію України чоловікам у віці від 18 до 60 років.
Раніше головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі заявляв, що продовжує залишатись в Україні.
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