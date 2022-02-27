ЧМ-2022. Отбор
У асоціації місцевого футболу виступили із заявою.
Гравці збірної Чехиї
27 февраля 2022, 12:25
Футбольна асоціація Чехії повідомила, що збірна Чехії не буде грати з РФ у відборі до ЧС-2022.
"Футбольна асоціація Чехії одноголосно схвалила рішення про те, що збірна Чехії в жодному разі не братиме участі у змаганнях проти збірної Росії у кваліфікаційному раунді ЧС-2022.
Надано наказ генеральному секретарю асоціації Міхалю Валтру провести переговори з УЄФА та ФІФА щодо рішення Виконавчого комітету не проводити можливий матч проти Росії", — повідомляється на сайті асоціації.
Нагадаємо, що раніше збірні Польші та Швеції також повідомили, що не мають наміру грати з країною, яка розв'язала війну в Україні.
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