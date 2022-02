Вранці 24 лютого Росія вчинила широкомасштабний воєнний наступ на Україну. Збройні сили України та українська влада були готові до такого розвитку події і з перших хвилин після нападу почали чинити гідний опір та приймати необхідні рішення. Воєнний конфлікт в Україні не міг обійти стороною інші європейські країни та футбольні органи, які почали висловлювати слова підтримки та реагувати належним чином.

Ще 23 лютого після засідання РНБО в УПЛ заговорили про можливий перенос старту другої половини сезону в чемпіонату України. Але вже зранку четверга після офіційного запровадження воєнного стану по всій території країни керівництво УПЛ повідомило про призупинення змагань.

Ще до початку воєнних дій також почалися розмови про необхідність переносу місця проведення фіналу Ліги чемпіонів, який мав відбутися у Санкт-Петербурзі у травні. Віддати належне тут необхідно уряду Великої Британії та міністерці закордонних справ Елізабет Трасс, яка закликала англійські клуби бойкотувати фінал, якщо УЄФА відмовиться приймати відповідне рішення.

Але стрімкий розвиток подій і продовження наступу з боку Російської Федерації, а також гнівна реакція в інформаційному просторі, не залишили вибору чиновникам європейського футбольного союзу. У п’ятницю, 25 лютого, відбулося позачергове засідання виконавчого комітету УЄФА, де було прийнято рішення про перенесення фіналу на Стад де Франс у Парижі.

З чіткою позицією виступив телеканал Setanta Sports, який повідомив, що перестає транслювати матчі російських клубів після військового вторгнення РФ до України. Зокрема, 25 лютого телеканал скасував трансляцію матчу Ліги Європи між Бетісом і Зенітом і замість нього увімкнув гімн України.

В очікуванні реакції від ФІФА і УЄФА зі спільною заявою виступили футбольні федерації Польщі, Чехії та Швеції, які мали або могли зустрітися з Росією у відборі до чемпіонат світу-2022. Вони засудили агресію з боку РФ і відмовилися проводити матчі на її території.

Польська футбольний союз на цьому не зупинився і за відсутності реакції з боку футбольних органів взагалі відмовився грати зі збірною Росії, а також закликав долучитися до цього рішення Швецію та Чехію.

"Це правильне рішення! Я не уявляю, як грати зі збірною Росії в ситуації, коли в Україні триває збройна агресія.

Російські футболісти та вболівальники за це не несуть відповідальності, але ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається", – так з цього приводу висловився лідер польської збірної Роберт Левандовські.

Варто зазначити, що на цей час УЄФА поки не розглядає питання дискваліфікації усіх російських клубів і збірних. На засіданні в п’ятницю виконавчий комітет вирішив обмежитися рішенням про те, що українські і російські клуби та національні збірні, що беруть участь у турнірах під егідою УЄФА, мають проводити домашні матчі на нейтральній території.

З моменту початку російської агресії футбольні клуби та організації почали розривати спонсорські угоди з російськими компаніями, які знаходяться у тісному зв’язку з російською владою.

Німецький Шальке повідомив, що не буде виступати у формі з назвою свого офіційного спонсора компанії Газпром, замість цього на футболках клубу буде нанесено напис "Schalke 04".

Співпрацювати з агресором відмовився Манчестер Юнайтед, котрий повідомив про скасування угоди з авіакомпанією Аерофлот.

Але, мабуть, найбільш резонансний на цьому фоні виглядає процес розірвання угоди поміж УЄФА і Газпромом. Як повідомляє британське видання The Times, чиновники УЄФА погодили рішення припинити співпрацю з нафтовою компанією.

Газпром є спонсором УЄФА з 2012 року, і лише минулого травня сторони продовжили угоду на три роки. Таким чином, після розірвання співпраці європейський футбольний союз недоотримає біля 100 мільйонів євро.

Санкції, що були накладені н російські компанії вже мають свій позитивний вплив. Власник лондонського Челсі Роман Абрамович доволі швидко отримав статус "колишній", аби лишень устигнути не заплямувати своїм ім'ям репутацію клуба.

З перших хвилин конфлікту зі словами підтримки на адресу України, а також з засудженням російської агресії почали виступати багато українських та іноземних гравців і футбольних людей.

"До кінця не вірю, що все це відбувається з нами. Але люблю Україну сильніше, ніж будь коли і пишаюсь тим, що я — українець. Це наш дім і ніхто в нас його не забере.

Слава нашим героям, які боронять наші кордони. Слава Україні!", – заявив нападник Динамо Віктор Циганков.

До слова, білоруський партнер лідера атак Динамо Київ, Ілля Шкурін, у цій ситуації не добирав слів по відношенню до агресора:

"Як можна говорити про війну в країні та вести якісь військові дії, говорити про зовнішнього ворога у вигляді України, яка дуже активно намагається просто жити своїм життям? Це, безумовно, розходиться із планами російського світу.

Коли ваша країна не відійшла досі від війни, яка закінчилася майже 80 років тому, де нікому не діло до власних громадян, які віддавали все, що в них було, і навіть більше. Де своїми громадянами готові пожертвувати заради своїх жорстоких та корисливих цілей.

Це точно не та ситуація, де можна промовчати, це справжнісінька війна, яку Європа не бачила з минулого століття, і яку творять, не запитавши відповіді у вас", — сказав білорус.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8