Украина

Вже завтра італійський фахівець буде на батьківщині.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі зміг залишити Україну, яку атакують війська РФ, і невдовзі зможе повернутись на батьківщину. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, італійський спеціаліст разом зі своїм тренерським штабом зміг залишити Київ автобусом. Вже завтра італієць зможе повернутись на батьківщину.

Раніше італієць зазначав, що залишить Україну лише в тому випадку, якщо він буде впевнений у безпеці своїх футболістів.

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