Украина

Представник Другого дивізіону хоче допомогти евакуювати юнаків.

Через ситуацію з агресією проти Україні наші футбольні клуби вимушені поспіхом шукати безпечні місця для своїх гравців.

Кожен вирішує цю проблему власними силами та ресурсами, однак інколи з пропозиціями допомоги до колективів, що перебувають безпосередньо у зоні бойових дій, звертаються сторонні команди.

Наприклад, львівський Рух допоміг з розміщенням іноземних гравців харківському Металісту 1925.

На цьому тлі, із доволі щедрою пропозицію, як повідомляє румунський журналіст Емануель Росу, до київського Динамо звернувся лидер Другого дивізіону його країни, Петроул.

"Жовті-вовки" мають бажання розмістити на своїй тренувальній базі одразу дві молодіжні команди "біло-синіх", при цьому повністю покривши витрати на їх утримання, та не обмеживши час перебування делегації.

На поточний час, відповіді від киян стосовно цього питання румунська сторона ще не отримувала.

Нагадаємо, що напередодні білоруський нападник Ілля Шкурін полишив склад столичного колективу, вирішивши продовжити кар’єру у Польщі.