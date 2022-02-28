Украина

Майже вся команда не покинула межі країни.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник та гравці клубу залишилися в Україні під час війни із рф та Білоруссю.

"За нашою інформацією, Віктор Скрипник відмовився залишати Україну і повертатися до своєї родини в Бремені.

Головний тренер Зорі залишився в Запоріжжі і, як всі жителі міста, вже п'ятий день спускається до бомбосховища разом зі своїми футболістами. Майже всі українські гравці теж на місці", — повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, що головні тренери Шахтая Роберто Де Дзербі та Динамо Мірча Луческу покинули Україну.