Украина

Тренер киян все ж повернувся на батьківщину.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу покинув територію України, повідомляє портал Digi Sport.

Сьогодні Луческу виїхав з України і на двох автомобілях з пересадкою у Кишиневі дістався до Бухареста. Разом з румунським спеціалістом виїхали його помічники Еміл Карас і Огнєн Вукоєвич та агент Аркадій Запорожану.

Раніше Луческу повідомляв, що не планує покидати Київ, незважаючи на ситуацію в країні.

Нагадаємо, УПЛ була вимушена призупинити чемпіонату України у зв’язку із введенням воєнного стану.

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