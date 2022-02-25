Тренер киян все ж повернувся на батьківщину.
Мирча Луческу, Getty Images
25 февраля 2022, 22:40
Головний тренер Динамо Мірча Луческу покинув територію України, повідомляє портал Digi Sport.
Сьогодні Луческу виїхав з України і на двох автомобілях з пересадкою у Кишиневі дістався до Бухареста. Разом з румунським спеціалістом виїхали його помічники Еміл Карас і Огнєн Вукоєвич та агент Аркадій Запорожану.
Раніше Луческу повідомляв, що не планує покидати Київ, незважаючи на ситуацію в країні.
Нагадаємо, УПЛ була вимушена призупинити чемпіонату України у зв’язку із введенням воєнного стану.
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