Украина

Легендарний голкіпер підтримав український народ.

У тяжкий воєнний час український народ підтримав легендарний бразильський голкіпер Клаудіо Таффарел.

"Дорогі друзі, українці! Наразі увесь світ слідкує, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Особисто я бажаю, щоб на вашу землю якомога швидше повернувся мир.

Тому що ця війна немає сенсу. Надсилаю Вам мої молитви.. Я вірю в Вас, сьогодні увесь світ – це Україна", — сказав Клаудіо Таффарел.

Нагадаємо, що раніше дуже емоційно президента України Зеленського підтримав президент Інгульця Поворознюк.