Украина

Уругваєць прояснив свою позицію щодо ситуації в Україні.

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена опублікував сторіз в Instagram, де спробував пояснити своє відношення до ситуації в Україні після повномасштабного нападу Росії.

"Моє серце з українським народом, моїми колегами та їхніми родинами. З кінцем цього жахливого, що відбувається. Не розумійте неправильно те, що ви читаєте, і не копіюйте і не вставляйте те, що підходить вам. Моє серце прагне до України і я просто хочу, щоб це закінчилося", – написав Де Пена (орфографія оригіналу збережена – ред.).

Раніше в інтерв’ю уругвайському виданню Де Пена стверджував, що більше нізащо не повернеться в Україну.